Dün akşam İstanbul genelinde yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.

600 WATT ELEKTRİĞE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir kişinin 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti.



