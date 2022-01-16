Türkiye Taksim'de yürekleri ağza getiren olay! 600 watt elektriğe aldırmadı...

Taksim'de yürekleri ağza getiren olay! 600 watt elektriğe aldırmadı...

Türkiye

Taksim'de yürekleri ağza getiren olay! 600 watt elektriğe aldırmadı...

Hafta sonunun son gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

16 Ocak 2022, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Dün akşam İstanbul genelinde yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.

600 WATT ELEKTRİĞE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir kişinin 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi. 

Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti.


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