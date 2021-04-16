Türkiye Taksim'de zabıta ile seyyar satıcı arasında arbede, 1 seyyar satıcı yaralandı

Taksim'de zabıta ile seyyar satıcı arasında arbede, 1 seyyar satıcı yaralandı

Türkiye

Taksim'de zabıta ile seyyar satıcı arasında arbede, 1 seyyar satıcı yaralandı

İstanbul Taksim'de zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak isteyen seyyar satıcı arasında arbede yaşandı. Zabıtanın kafasına telsizle vurduğunu öne sürdüğü seyyar satıcı yaralandı.

16 Nisan 2021, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
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İBB zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çorap satan bir kişinin önündeki tezgahı almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında arbede çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre diğer zabıta memurları da müdahale etti. Seyyar satıcı, bir zabıta memurunun başına telsiz ile vurması sonucu yaralandı. Seyyar satıcının ensesinden kan aktığını gören çevredekiler peçete ve kağıt havlu ile kanamayı durdurmaya çalıştı.


İhbar üzerine sevk edilen polis ekibi başından yaralanan seyyar satıcıyı bir süre ekip aracına alırken, 112 ambulansı çağrıldı. Başından yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırılırken, çevredekiler zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Zabıta memurları ve seyyar satıcının karşılıklı şikayetçi oldukları ifade edildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN / DHA

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