İBB’nin 'İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor' projesi kapsamında, Taksim Meydanı’na geçtiğimiz hafta sonu koyduğu Geçici Sergi Platformu için süre daralıyor. Belediyenin 652 bin TL’ye yaptırdığı platform, 15 gün içinde kaldırılmaz ise İBB hakkında soruşturma açılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Dairesi Başkanı Ebru Akyol Zor, Taksim Meydanı’nın yeniden tartışma konusu yapan sergi platformu ile ilgili olarak DHA'nın sorularını yanıtladı. Ebru Zor, Taksim Bölgesi’nin SİT alanı olduğunu, SİT alanlarında her türlü faaliyet için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları'ndan mutlaka izin alınması gerektiğini söyledi. İBB’nin platform için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün tespiti yaptığı anda soruşturma açabileceğini belirten Zor, "Ancak, iyi niyet gösterilerek 15 gün süre tanındı" dedi.

İhbar telefonuyla inceleme yapıldı

Kurulun incelemeyi bir ihbar telefonu üzerine başlattığını belirten Zor, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: Gelen telefon ihbarı üzerine iki uzman, Taksim Meydanı’ndaki izinsiz uygulamaları incelemek üzere görevlendirildi. Müdürlük uzmanlarının 6 Şubat 2020 tarihli tespiti, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 7 Şubat 2020 tarihli toplantısında okundu. Kurul izni alınmadan yapılan uygulamaların 15 gün içerisinde kaldırılmasına, aksi halde suç duyurusunda bulunulacağının ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.

İBB üç ay süre istedi

Bu karar üzerine İBB'nin Kurul’a, 12 Şubat 2020 tarihinde bir yazı gönderdiğini ve kurulan platformu 90 gün kullanmak istediğini bildirdiğini söyleyen Zor, "Biz iyi niyet göstererek izinsiz uygulama için hemen soruşturma açmayıp, 15 gün içinde kaldırılmasını istedik. İstenen sürenin verilmesi söz konusu değildir. 15 günlük süre dolduğunda gereken yapılmamış ise soruşturma açılacaktır. Kurul’un kararları kesindir ve her kurum ve kuruluşu bağlar" ifadelerini kullandı.