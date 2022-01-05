Ekonomi Taksimetresi güncel olmayan taksi sürücüsünden ilginç savunma

Taksimetresi güncel olmayan taksi sürücüsünden ilginç savunma

Ekonomi

Taksimetresi güncel olmayan taksi sürücüsünden ilginç savunma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Denetim noktasını görünce taksimetre açtığı öne sürülen taksici Murat Özergin, 'Elimi aynaya uzattım. Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim.' dedi. Taksimetresi güncel olmayan Murat Can Özarslan ise 'Taksimetre sıramız olduğu için daha taksimetremiz yapılmamış. Bazen onu kendi müşterimize söylüyoruz. Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz. ' diye konuştu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’da sivil trafik ekiplerinin denetiminde taksimetresinin güncel olmadığı anlaşılan taksi sürücüsü, “Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz” dedi. Polis denetimini gördükten sonra taksimetre açtığı öne sürülen taksici ise, “Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim” diyerek kendini savundu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Eminönü otobüs durakları önünde gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan taksi sürücüleri tespit edildi. Denetimde, taksimetre açmayan 2 sürücüye 888 TL, taksimetre ayarı güncel olmayan ve emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye bin 84 TL, plakası yönetmelikte belirlenen niteliklerde olmayan bir sürücüye ise 750 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücüler kendilerini çeşitli bahanelerle savundu.

“MEMUR BEY TAKSİMETREYİ AÇTIĞIMI ZANNEDİYOR"

Denetim noktasını görünce taksimetre açtığı öne sürülen taksici Murat Özergin, “Pazarlık yapmadım. Yolcuyu Sarayburnu’nun biraz gerisinden aldım. Emniyet kemeri takmadım diye çevirdiler. Elimi aynaya uzattım. Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim. Taksimetreyi yeni açtığımı söylüyor. Taksimetre normalde açıktı” dedi.

“YÜZDE 36 ZAM GELDİYSE İLAVE EDİYORUZ”

Kemer takmayan ve taksimetresi güncel olmayan Murat Can Özarslan, “Yolcuyu yeni aldım. Taksimetre açarak geldim. Taksimetre sıramız olduğu için daha taksimetremiz yapılmamış. Bazen onu kendi müşterimize söylüyoruz. Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar. Açıkçası maskeyi de takmadım” diye konuştu.

İlgili Haberler
Antalya depreminden saniyeler önce gelen mesaj gündem oldu!



Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Ne zaman başvursam daha iyi?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu 367’yi nasıl icat etti?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
2022'de de kazandıracak öneriler
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Paramızı nasıl koruruz?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kira artış oranı 2022! Ocak ayı kira artışı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?