Taksinin çarptığı 3 yaşındaki Ceylan öldü

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Cansu-Erkan Pınaraltı çiftinin kızı Ceylan’a, Halime Keser yönetimindeki taksi çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı’nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA