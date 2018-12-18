Taksisinde bulduğu dolarları sahibine teslim etti

Esenyurt'ta taksi şoförü, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 400 dolar olan çantayı sahibine teslim etti

18 Aralık 2018, Salı 22:21
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Taksisinde bulduğu dolarları sahibine teslim etti

Haramidere'de Ömer Ekin adlı taksici, taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti.

Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı.

TURİSTE ULAŞTI

Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

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