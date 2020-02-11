Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine ulaştırdı

İstanbul Şişli'de taksi sürücüsü İbrahim Katırcı, Ergenekon Caddesi üzerinden aldığı yolcusunu Dolapdere'ye götürdü. Yolcu burada inerken taksici bir başka müşteri alarak Fatih'e doğru yola çıktı. Bu esnada arka koltukta oturan kişi, araçta bir çantanın olduğunu gördü. Yolcu çantayı sürücüye teslim etti. Taksi sürücüsü de yolcusunu Fatih'e bıraktıktan sonra bağlı olduğu durağa getirdi. Durak başkanı da çantada bulduğu bir telefon numarası üzerinden sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Bunun üzerine durağa gelen Oğuzhan Angın içinde 70 bin TL'nin olduğu çantayı teslim aldı.

Çantada bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştıklarını belirten taksici İbrahim Katırcı, "Sabah saatlerinde çalışıyordum. Bir müşteri aldım. Dolapdere'ye bıraktım. Ardından başka müşterileri aldım. Arka koltukta oturan kişi 'Çanta var' dedi. Çantayı alıp önce 153'ü bilgilendirdim. Sonra da durak başkanına teslim ettim. İçinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştık ve durumu bildirdik. İçinde 70 bin TL olduğu söyleyen çanta sahibi de birazdan gelip teslim alacak" dedi.





Para sahibine ulaştı

İçinde 70 bin liranın olduğu çantasını teslim alan Oğuzhan Angın, "Param bulunduğu için mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük yardımda bulundu. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmam gereken ödemeler vardı. Çantayı bulamazsak sıkıntıya düşerdik" diye konuştu.

DHA