Türkiye Taksiye alınmayan kişi aracın üzerine çıktı

Taksiye alınmayan kişi aracın üzerine çıktı

Türkiye

Taksiye alınmayan kişi aracın üzerine çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda kendisini almayan taksi şoförüne kızan bir kişi kaputun üzerine çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.

16 Ekim 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA


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