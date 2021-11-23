Taksiye sıradan bir müşteri gibi bindi ama... Tam 34 adet suç kaydı var!
Ümraniye'de izlerini kaybettirmeye çalışırken müşteri gibi taksiye binen 3 kişinin sabıka kaydı şoke etti. MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri çok geçmeden yakaladı. 17 yaşındaki şüphelinin yaşının tam 2 katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
23 Kasım 2021, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz ay, polis ekipleri aynı gün içinde bir binanın iki dairesine hırsız girdiği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler, çok geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişinin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer 2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü. Daha sonra izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin bir dolmuşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya çıktı.
YAŞI 17 AMA 34 SUÇ KAYDI VAR
Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ulaşan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüpheliler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
ÇALDIĞI TABANCA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.