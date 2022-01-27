Taksiyi çalıp kaçtı, yine taksicilere yakalandı!
İstanbul'da akaryakıt istasyonunda sürücüsünün çalışır halde bıraktığı taksiyi çalan kişi, yine peşine düşen taksiciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
27 Ocak 2022, Perşembe 10:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde bırakan sürücü markete girdi.
İhmali fark eden bir kişi taksiyi çaldı. Orada bulunan bir başka Taksici durumu fark ederek, çalınan taksinin peşine düştü.
UYGULAMA ÜSTÜNDEN BULUP YAKALADILAR
Çalınan taksinin takibini sürdüren taksici, aralarında iletişim kurdukları uygulama aracılığıyla diğer taksicileri de durumdan haberdar edip güzergah bilgisi verdi. Bunun üzerine yakındaki taksiciler de bildirilen güzergaha gelerek takibe katıldı. Şüpheli, yolda ilerlerken çaldığı taksiyle birden fazla araca da çarptı.
Taksiciler, Ümraniye Esenkent'te şüpheliyi yakaladıktan sonra darbedip etkisiz hale getirdi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli Hasan Güvendiren, bildirilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklanmasını istediği Hasan Güvendiren, mahkemece "oto hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.