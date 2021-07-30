Tadına doyamayacağınız talaş böreği tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, talaş böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız talaş böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ

Talaş böreği malzemeler

500 gram sote kuşbaşı

1 adet orta boy kuru soğan

1 su bardağı haşlanmış bezelye

2 adet orta boy haşlanmış havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı dağ kekiği

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıcak su

10 adet milföy hamuru

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı çörek otu

2 yemek kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği ya da susam

Talaş böreği yapılışı

Kabuğu soyulan kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Sote kuşbaşı etleri mümkün olduğunca küçültün. Ayıklanmış bezelye tanelerini kaynar suda haşlayın. Renk ve besin değerlerini kaybetmemesi için soğuk-buzlu suya atıp şoklayın. Suyunu süzüp bekletin. Kabuğunu soyduktan sonra kısa bir süre haşlanan havucu minik küpler halinde kesin. Tereyağı ve zeytinyağını küçük bir tencerede eritin. Sote kuşbaşı etleri yüksek ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Kuru soğanları ekleyip pişirme işlemini sürdürün. Domates salçasını katıp karıştırın. Haşlanmış bezelye, havuç ve sıcak suyu ekledikten sonra kapağı kapalı tencerede etler yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çeken etli iç harcı tuz ve dağ kekiğiyle lezzetlendirin. Ilınması için dinlendirin. Oda ısısında çözülen milföy hamurlarının orta kısımlarına hazırlanan etli iç harçtan koyun. Üçgen ya da kare şeklinde kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilen böreklerin üzerine ayçiçek yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu ve ay çekirdeği içi serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.



