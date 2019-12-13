Talat Atilla: Haberin arkasında durmuyorum

CHP’li bir milletvekilinin Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı olan gazeteci Talat Atilla, CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’ye katıldı. Atilla, kendi haber kaynağının CHP’li bir milletvekili olduğunu ve bu ismi Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a aktardığını ileri sürdü. Atilla, “Haberin arkasında durmuyorum” diye konuştu. Atilla, kaynağının CHP’de önemli bir isim olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

“Kaynağım, ‘Bilgi CHP liderine de gitmiştir’ dedi. Cumhurbaşkanı ‘Yok böyle bir şey’ deyince, kaynağımla tekrar görüştüm, ‘Bunları diyorsun ama, Devlet Başkanı’nın yalan söyleyecek hali yok’ dedim. ‘Bir kez daha teyit almanı istiyorum’ dedim. Kılıçdaroğlu’na soruyor ve ‘Evet bu bilgi bana da geldi’ diyor.”

Atilla, “Neden kendiniz yazmadınız da, Rahmi Turan’a gittiniz?” sorusu üzerine, “Gazeteciler bilir ki, gazetecilerin en büyük haber kaynaklarından biri başka gazetecilerdir. Bazen gazeteciler haber kaynakları deşifre olmasın diye başka bir yere verebilirler” diye konuştu. Kaynağının adını Turan’a aktardığını iddia eden Atilla, şöyle devam etti:

“Haber kaynağım, ‘Benim ismimi Turan’a söyleyebilirsin’ dedi. Telefon açtım, ‘Rahmi Ağabey, benim kaynağımın adı bu, soyadı bu. Kendisinden izin aldığım için söylüyorum’ dedim. Haber kaynağım o kadar kendisine güveniyor ki adını veriyor.





"Haberi ben yapmalıydım"

Benim eksikliğim, hatam, haberi ben yapmalıydım. Tüm şimşekler bana gelmeliydi. Benim bu haberin arkasında durduğum falan yok. Devlet Başkanı böyle bir açıklama yaptıysa, bunun üzerine söylenecek söz yok. Bilinçli bir şekilde yanıltıldığıma inanmıyorum. Haber kaynağımın yerinde olsaydım söylerdim.”

Talat Atilla, bilinçli şekilde yanıltıldığına inanmadığı için haber kaynağının adını açıklamayacağını da söyledi.





İşte Talat Atilla'nın programda söyledikleri

*“Kaynağıma ‘İddianın doğru olduğundan yüzde 100 emin misin’ diye sordum. Kaynağım CHP’den önemli bir isim. ‘Bu bilgi CHP liderine de gitmiş bir bilgidir’ dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı ‘Yok böyle bir şey’ deyince, konu kapanmıştır.

*“Bundan sonra kimseye zırnık haber yok. Evet, haberi ben yapmalıydım.”

*“Haber kaynağım, ‘Benim ismimi Rahmi Turan’a söyleyebilirsin’ dedi. Ben telefon açtım, ‘Rahmi Ağabey, benim kaynağımın adı bu, soyadı bu. Kendisinden izin aldığım için söylüyorum.’ Haber kaynağım o kadar kendisine güveniyor ki adını veriyor.”

*“Ben bir siyasetin öznesi gibi gösterildim. Böyle tartışıldığım için ben ve ailem çok üzgünüm.”

*“CHP lideri halen, ‘Hayır hiçbir CHP’li çıkmamıştır’ demedi. Bu bir. İnce, ‘CHP içinde bir çete vardır’ dedi. Ona ‘Çeteyi açıkla’ diyemediler.”

*“Benim oradaki eksikliğim hatam, haberi ben yapmalıydım. Tüm şimşekler bana gelmeliydi. Ben bu haberin arkasında durduğum falan yok. Devlet Başkanı böyle bir açıklama yaptıysa, bunun üzerine söylenecek söz yok. Bilinçli bir şekilde yanıltıldığıma inanmıyorum. Haber kaynağımın yerinde olsaydım, söylerdim.”

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