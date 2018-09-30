Talat Bulut, Şevval Sam'ın kendisini 'tacizci' diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat istedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde Talat Bulut, davalı Şevval Sam'ın asılsız söylemleri ve duruşu nedeniyle kendisi ve ailesinin derinden sarsıldığını belirtti.

Talat Bulut'un avukatı şu ifadeleri kullandı:

''Şevval Sam'ın da aralarında bulunduğu bir kesim, Talat Bulut'un kişilik haklarına ve özel hayatına pervasızca saldırıda bulundu. Müvekkil sadece oyuncu değil, aynı zamanda 20 yaşında bir genç kız babasıdır. Davalının asılsız söylemleri ve duruşu müvekkili ve ailesini derinden sarsmıştır. Bulut'un kişilik haklarını açıkça ihlal ederek onu manevi yönden zarara uğratan davalıdan 100 bin liralık manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte istiyoruz.''

Şevval Sam tarafı davayla ilgili yorum yapmadı, 'Konu bize tebliğ edilince gereken açıklamayı avukatımız yapacaktır' denildi.

'HESAP VERECEK' DEMİŞTİ

FOX'taki 'Yasak Elma'nın kostüm asistanı Özge Ş., 'Halit'i canlandıran Talat Bulut tarafından 31 Mayıs'ta tacize uğradığını iddia etmiş, dava açmıştı. Savcılık takipsizlik kararı verince dizinin yapımcısı, Talat Bulut'u kadrodan çıkarmamıştı. Ama eski eşi 'Ender'i canlandıran Şevval Sam bu duruma tepki göstermiş, ''Birlikte çalışacaksınız, ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Maalesef'' yanıtını vermişti. Sette karavanlar ayrılmış, ortam gerilmişti.

Talat Bulut, Birsen Altuntaş'ın YouTube'daki 'Show Zamanı'nda Şevval Sam'a büyük tepki göstermişti.

''Kimse benimle çalıştığı için 'Maalesef' diyemez. Bunun hesabını verecek. Hiçbir şey yapmadığımı düşünecek kadar zekan yok mu senin? ‘Taciz, zaten kuytu köşede yapılır’ diyor. Neden? Çünkü onunla diyalog kurmadığım için. Bu samimiyetimi, yanlış değerlendirenlerin sorunu. Şükretmelisiniz ki; Talat Bulut gibi bir oyuncuyla çalışıyorsunuz. Çünkü öğreneceğiniz daha çok şey var. Susun artık. Oturduğunuz yerden ahkam keserek, saygısızca konuşamazsınız. Beni ancak kızım (Hazal) yargılar.''

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Talat Bulut meselesi sonrasında reytinglerin düştüğünü belirten Fatih Aksoy, ''Bir tık düştü. Bu tartışmaların zaten olumlu yönde reytinglere yansıma ihtimali yoktu. Ama şunu da ölçme şansımız yok, bu olay yaşanmasaydı reytingler yükselir miydi, düşer miydi? Belki de biz koca bir yaz bunlarla uğraşırken yeni sezona iyi hazırlanamadık, rakiplerimiz daha iyi hazırlandı. Kısaca bu düşüşün başka etkenleri de olabilir.'' dedi.

Talat Bulut ve Şevval Sam'ın anlaşamama meselesine ise 'Adını Feriha Koydum' dizisinin başrol oyuncuları olan Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'u örnek göstererek, ''Pek çok başarılı işin kamera arkasında oyuncular birbirlerinden haz etmez. 'Adını Feriha Koydum' dizisinin başrol oyuncuları Hazal (Kaya) ve Çağatay (Ulusoy) birbirlerine bayılmazlardı. Daha sonra çok iyi arkadaş oldular ama dizi bittikten 3 yıl sonra... Dizi çekilirken öyle değillerdi ve ben bunu dert etmedim.'' diye konuştu.



