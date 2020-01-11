Talat Bulut - Şevval Sam gerginliğine mahkeme noktayı koydu

Geçtiğimiz sezon Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiğine yönelik iddialar sırasında iki başrol oyuncusu Bulut ile Şevval Sam karşı karşıya gelmişti.

Şevval Sam’ın eleştirileri üzerine hakaret davası açan Talat Bulut’a, Sam da karşı dava ile yanıt vermişti.

Mahkeme tarafından reddedildi

Günaydın’ın haberine göre karşılıklı tazminat isteklerinin bulunduğu davaların karar duruşması yapıldı.

Her iki dava da mahkeme tarafından reddedildi. Aynı dizide başrol oynayan tarafların bu durumuna dikkat çeken mahkeme, Bulut’un isminin karıştığı taciz olayının da kamuoyunda konuşulduğu ve Şevval Sam’ın da sözleriyle bu tartışmaya katkı sağladığı görüşünü aktardı.

Bu değerlendirme sonucunda Sam’ın sözleri kişilik haklarına saldırı olarak görülmedi ve her iki dava da reddedildi.

#olayıngeçmişi

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.





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