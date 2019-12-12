Talep çok araç yok

Otomotiv pazarı zorlu bir yılı geri bırakmak üzere. 2019 sektör açısından sancılı başladı. Satışlarda geçen yıla göre yüzde 50’ye varan düşüşler yaşandı. Bu nedenle yılsonu satış tahminleri ilk başlarda 350 binlere çekildi. Ancak Merkez Bankası’nın son 3 toplantıda 10 puanlık faiz indirimi sonrası taşıt kredi faizindeki düşüş ve buna ek olarak kamu bankalarının yerli üretime yönelik yüzde 0.49’a varan faiz kampanyaları otomotivde umutları yeniden artırdı.

Hedef 450 bine çıkmıştı

Şimdilerde 450 binlik satış adetleri konuşuluyor. Bayilerdeki ve galerilerdeki yoğunluğa bakılırsa bu hedef hiç uzak değil hatta daha fazlası da mümkün. Ancak, ilk 8 aydaki daralmanın etkisiyle stoklarını eritemeyen bu yüzden de ek sipariş verip otomobil çekmeyen bayiler, artan talebe ve siparişe yetişemiyor. Çoğu kişi araç almak için kapora verip sıraya girmiş durumda. Araçların teslimleri de ocak ayını bulabilir. Fakat bu durumda 15 bin liraya varan hurda araç teşviği avantajı ortadan kalkacak.

'Böylesini beklemiyorduk'

Nissan Kuzey Otomotiv Genel Direktörü Fehmi Erdoğrul, ortaya çıkan durumu şöyle özetliyor: “Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin; hurda teşviğinin yılsonunda bitecek olması ve sıfır oranlı faiz kampanyalarının çok cazip olması nedeniyle yoğun taleple karşılaştık. Tüm markalarda bunu gözlemliyoruz. Ancak yılsonu tahmininde bu beklenmeyen bir olaydı. Bu nedenle stoklar yetersiz kaldığından talebi karşılamakta zorluk çekmekteyiz.”

Hurda teşviği kritik

Sattıkları modellerden örnek veren Fehmi Erdoğrul, “Özellikle bizim markamızda yeni kasa Micra’nın, yeni motorlu Qashqai ve X-Trail’lerin gelmesiyle potansiyel müşteri talebine cevap veremiyoruz. Örneğin; 9 otomobili karşılayabilecek durumdayken 18 ön talep almışız. Hurda teşviğinin Mart 2020’ye kadar devam etmesi hem sektöre hem de vatandaşa destek olur. Aksi durumda 450 binlik satış hedefi zora girebilir” diye konuştu.

İkinci elde 7 milyon hedefi

Sıfır otomobil fiyatlarının 2019’da yükselmesi araç almak isteyenlerin çoğunu ikinci ele yöneltmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı rapora göre, ekimde 816 bin ikinci el araç satıldı. Bu, aylık bazda rekor. Yılsonu itibarıyla toplamda 7 milyon aracın el değiştirmesi bekleniyor. İstenen model sıfır araçların bulunamaması, ikinci elde talebin artmış olması fiyatları da yukarı çekmiş durumda.