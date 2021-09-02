Talep çok: Fiyatlar beklenenin üstünde

Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri olan ve Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını tek başına karşılayan Karacabey´de hasat sürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘kırmızı elmas´ olarak tabir ettiği salçalık domates hasadı için üreticilerle birlikte tarlada incelemelerde bulundu. Özkan, üretici ve satıcılarla bir araya geldiği incelemelerde çeşitli konuları da değerlendirme imkânı buldu.

FİYATLAR BEKLENENİN ÜSTÜNDE

Üreticiler yaptıkları konuşmalarda, domates fiyatlarının 90 kuruş ile 1 lira arasında değiştiğini, biber fiyatlarının ise 2 ila 2,5 lira arasında olduğuna söyledi. Bu yılki üretimin, kendilerini mutlu ettiğini belirten üreticiler, "Talep çok. Yetişemiyoruz. Fiyatlar bu sene beklenenin üstündeydi. Günümüz şartları için mutluluk verici" dediler.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Belediye Başkanı Ali Özkan ise yaptığı açıklamada, "Karacabey´in verimli topraklarında, en önemli tarımsal üretim değeri olan salçalık domates tarlasında hasat vaktindeyiz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Salçalık domates, Karacabey için en önemli tarımsal üretim kaynağı. Kırmızı elmas´ olarak nitelendirilen salçalık domates, bu yıl inşallah çiftçimizin yüzünü güldürecek.

Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kg fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte, serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş civarında. Bu açıdan bakıldığında, özellikle açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan memnun. Geçen yıl bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Türk Şeker Fabrikası devriye girerek, fiyatların dip yapmasına engel olmuştu.

Ama bu sene, Ege ve Konya´da aşırı sıcakların olması nedeniyle verim düşünce, buradaki ürünler tabiri caizse kapış kapış gidiyor. Karacabey´de yaklaşık 90 bin dekarlık üretim alanımız var. Fabrikalar, ürünleri temin etmek için verdikleri salça taahhütlerini yerine getirebilmek adına bu sezonu en olumlu şeklide değerlendirmeye çalışıyor.

Bu da fiyatlara yansıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi sözleşmeli fiyat 65 kuruş ve şu anda rampada 95 kuruş arasında seyreden durum söz konusu. Bu anlamda bakıldığında domates üreticimiz bu durumdan memnun diyebiliriz" dedi.

DHA