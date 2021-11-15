Talha Yıldızeli: 'Boğazda Kahvaltı Keyfi Sunuyoruz!'

Sözlerine devam eden Talha Yıldızeli, “Misafirlerimizin kendilerini özel ve mutlu hissetmeleri çok önemli. Gün içerisinde çok fazla stres kaynağı var. Bu nedenle yenilenmek gerekiyor. Biz de gerek personelimiz gerekse ortaya çıkan lezzetlerimizle misafirlerimizi çok özel ağırladığımızı düşünüyoruz. Boğaz manzaralı işletmemiz, çok fazla talep görüyor. Biz de günün her saatinde ortamın ilgi çekici olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Boğazda kahvaltı keyfi isteyenler işletmemize geliyor. Günün her saati çok özel bir manzarayla misafirlerimizi karşılasak da günün ilk ışıklarıyla harmanlanan muazzam görüntü bizim için çok değerli. Kahvaltı için işletmemizi seçen misafirlerimize birbirinden lezzetli tatlar da sunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

KAYTAN LOUNGE KAHVALTI İÇİN ÖZEL TATLAR SUNUYORUZ

İşletmeci Talha Yıldızeli, “Kaytan Lounge olarak misafirlerimize kahvaltı için çok özel tatlar sunuyoruz. Yani hem manzara hem de lezzet anlamında ilk sırada yer almak hedefimiz. Sadece manzara yeterli değil. Misafirler tattıkları lezzetlerden hoşnut olmalı. ‘En lezzetli yiyecekleri Kaytan Lounge’da tattım.’ demeli. Temel hedefimiz bu aslında. Çok güçlü bir ekibimiz var. Mutfakta misafirlerin damak zevkine uygun lezzetleri özenle hazırlayan aşçılarımız var.” sözleriyle işletmesinden bahsetti.

Talha Yıldızeli açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Kahvaltı için bizi tercih eden misafirlerimize çok fazla çeşit sunuyoruz. Örneğin omlet için bile farklı seçeneklerimiz mevcut. Beyaz peynirli omlet, kaşarlı cevizli omlet gibi. Ayrıca kişiye özel kahvaltı tabaklarımız da var. Yumurta için de her damak zevkine uygun seçenekler sunuyoruz. Sahanda sucuklu yumurta, sahanda pastırmalı yumurta bunlardan bazıları. Organik serpme kahvaltı seçeneğimiz de var. Tamamen doğal ürünlerden oluşuyor.

Misafirlerimizi her bakımdan rahat ettirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki muhteşem bir manzara eşliğinde çok özel lezzetleri tatsınlar. Kendilerini mutlu hissetsinler. Bu yüzden daha iyisi olabilmek için sürekli çalışıyor, kendimizi geliştiriyoruz.”

İlandır