Uluslararası toplumun Para musluklarını kıstığı Taliban, büyük kaynak arayışında. Devlet memurlarının çoğu henüz işe dönmedi, birçoğu aylardır maaş alamıyor.

Bankalar da haftada en fazla 200 dolar civarında meblağın çekilmesine izin veriyor. Yurtdışındaki insanların para yollamak için kullandığı Western Union ve MoneyGram şubelerinde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Merkez Bankası, ekonomik işlemlerinde yerli para birimi Afgani’yi kullanma çağrısında bulundu.



