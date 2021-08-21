BM’ye sunulan bir rapora göre Taliban, eski Kabil hükümeti veya NATO güçleri için çalışmış kişilere yönelik ‘insan avı’ başlattı.

TALİBAN, başkente girmesinin ardından sık sık devlet memurlarından “intikam alınmayacağı” yönünde açıklamalar yapsa ve “herkesin affedildiğini” söylese de raporlar uygulamaların gerçekte farklı olduğuna işaret ediyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) istihbarat sağlayan Norveç Küresel Analizler Merkezi adlı kuruluşun hazırladığı ve İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin edindiği gizli rapora göre örgüt militanları, kapı kapı dolaşarak “işbirlikçi” olarak gördüğü isimleri arıyor.

‘AİLELERİ TEHDİT EDİLİYOR’

Raporu hazırlayan ekibin başındaki isim Christian Nellemann BBC’ye, “Şu anda çok sayıda kişi Taliban tarafından hedef alınıyor ve bu tehdit çok net” dedi. Rapora göre örgüt üyeleri, aradıkları kişileri bulamadıkları takdirde ailelerini tehdit ediyor. Nellemann, “Bu kişilerin teslim olmaması durumunda ailelerinin tutuklanacağı, yargılanacağı, sorgulanacağı ve cezalandırılacağına dair yazılı Taliban belgeleri var” dedi.

KİTLESEL İNFAZ TEHLİKESİ

Taliban’ın kara listesinde olan herkesin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Nellemann, kitlesel infazlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu noktada Batılı ülkelerin tahliye çabaları sürüyor. Bir NATO yetkilisi, son 5 günde 18 binden fazla kişinin Kabil havalimanından tahliye edildiğini söyledi. Evrakları hazırlanan yaklaşık 6 bin kişi de tahliye için bekliyor.

Şİİ AZINLIK ÜYELERİNİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER

Uluslararası Af Örgütü’nün (AI) açıklamasına göre Taliban, ülkedeki Şii azınlığı Hazara üyelerine vahşice işkence etti. Raporlara yansıyan olayın geçen ay Gazne bölgesinde meydana geldiği belirtilirken, görgü tanıkları 9 erkeğin katledildiğini, bazılarının işkence edilerek öldürüldüğünü ve cesetlerinin parçalandığını anlattı. Af Örgütü, Şiilere yönelik bu saldırganlığın, örgütün gerçek yüzünü gösterdiğine dikkat çekti. Örgüte göre telefon bağlantısında yaşanan aksaklıklar nedeniyle cinayetler uzun süre gün yüzüne çıkmadı. Hazaralar, Afganistan’daki en kalabalık üçüncü etnik grubu oluşturuyor.

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle (DW), Taliban’ın muhabirlerinden birinin Afganistan’da bulunan aile üyesini vurarak öldürdüğünü ve ikinci bir aile üyesini ağır şekilde yaraladığını duyurdu. Yayın kuruluşu, militanların hedefinin muhabirleri olduğunu, kimliği açıklanmayan muhabirin Almanya’da bulunduğunu kaydetti. Öte yandan cinayetin Afganistan’da tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili ayrıntı verilmedi. Son haftalarda Afganistan’da en az üç DW muhabirinin evlerinin arandığını kaydeden kurum direktörü Peter Limbourg, “Bu, tüm çalışanlarımızın ve onların ailelerinin karşı karşıya kalacağı yakın tehlikenin bir kanıtı” dedi.







