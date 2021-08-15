Taliban Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan’da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti. Taliban’ın Kabil’e girmesinden bir süre sonra Afganistan’dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu. Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban’a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil’in yıkılmasına yol açacaktı." ifadesini kullandı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil’den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etmişti.

AA