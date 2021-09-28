Taliban, kadın eğitmen ve öğrencilerin ünversiteye girişini yasakladı

Afganistan'ın önde gelen üniversitesi kadın eğitmen ve öğrencilerin ünversiteye girişinin süresiz olarak yasakladığını duyurdu. Son gelişme Afganistan'da kadın hakları ve yüksek öğrenimi geliştirmek için verilen yirmi yıllık bir çabaya büyük darbe oldu.

ABD güçlerinin çekilmesi ile Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban eski alışkanlıklarının aksine ılımlı açıklamalar yapmaya çalışıyordu. Ancak tüm bu açıklamaların aksine yapılan uygulamalar izlenecek politikaların çok da ılımlı olmayacağını ortaya koydu.

20 YILLIK ÇABA BOŞUNA GİTTİ

Taliban'ın üst düzey isimlerinden defalarca kez kadınlara eğitim ve çalışma hakkı verileceği söylense de bugün gelen son Haber kadın hakları için verilen yirmi yıllık çabanın boşa gittiğini gösterdi.

Taliban'ın kontrolü tam olarak ele geçirmesinin ardından hem dünyada hem de Afganistan'da en büyük endişelerden biri de kadın haklarıydı. Geçtiğimiz günlerde kadınların üniversitede perde arkasından eğitim aldığı fotoğraf çok konuşulmuştu. Ardından ülke genelinde lise ve ortaokullarda erkeklerin öğretime başlaması ancak kızlar için herhangi bir açıklama yapılmaması gözlerden kaçmamıştı.

KADILARA SÜRESİZ YASAK GETİRİLDİ

Kabil Üniversitesi'nin yeni rektörü yaptığı dün yaptığı açıklama ile kadınların eğitmen veya öğrenci olarak kurumdan süresiz olarak yasaklanacağını duyurdu.

Rektör Mohammad Ashraf Ghairat konuya ilişkin paylaştığı tweette, "Size Kabil Üniversitesi rektörü olarak söz veriyorum. Herkese gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere gelmesine, çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam." ifadelerini kullandı.

TAMAMI ERKEKLERDEN OLUŞAN KABİNE

Yeni üniversite politikası, 1990'larda, kadınların yalnızca bir erkek akrabası ile birlikte sokağa çıkmalarına izin verildiği ve tamamen okuldan uzak tutulduğu günleri hatırlatıyor

Taliban liderleri geçtiğimiz günlerde tamamı erkeklerden oluşan bir kabine atadı. Yeni hükümet, güvenlik endişelerini öne sürerek kadınların işyerine geri dönmesini de yasakladı.



