Son ABD askerinin de bölgeden çekilmesi ile Taliban, Afganistan'daki en büyük güç unsuru haline geldi. Başkent Kabil dahil ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren örgüte boyun eğmeyen tek bir bölge kaldı; Pençşir!

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen son haberler Taliban'ın bu duruma son vermek için harekete geçtiğini gösteriyor. Taliban'ın bölgeyle telefon ve internet bağlantılarını kestiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Taliban'ın bölgeye yüzlerce militanını sevk ettiği biliniyor. Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor.

Bu adım 'saldırı öncesi son hazırlık' olarak yorumlanıyor. İki tarafın da Afgan ordusundan kalan silahlara sahip olduğu ve bölgedeki çatışmaların son derece şiddetli olabileceği belirtiliyor.

'TALİBAN GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ'

Direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban, geçtiğimiz günlerde bölgedeki bir karakola saldırmış ancak geri püskürtülmüştü. Bu iddia Taliban tarafından doğrulanmazken, Afganistan merkezli TOLO News bu haberi bölgedeki bir kaynağa dayandırmıştı. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu. Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.' Bu hareketin lider kadrosunda Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum da yer alıyor.