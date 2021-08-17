Taliban Sözcüsü açıklamalarda bulundu: Hepsini affediyoruz

Mücahit yaptığı açıklamada, "İslami Emirlik tüm uluslararası kamuoyundan destek bekliyor. Biz halkımızın faydası için buradayız. Burada basın mensuplarına teminat veriyoruz: Biz sizi koruyacağız. Bazı taleplerimiz var. İslam çok önemli bir değer ülkemizde, hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı, özellikle de medya aktiviteleri konusunda. İslami değerler her zaman hesaba katılmalı. Programlar yazılırken bunlar düşünülmeli. Basın bağımsız olmalı ve tarafsız olmalı. Tabii ki bizi eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Siz basın mensupları, dikkatli olun ve eksiklerimizi belirtin. Basın ulusal değerlere karşı çalışmamalı. Ülkenin birliği için çalışmalı basın. Barışçıl ve kardeşvari bir hayat kurabilmemiz için bu çok önemli.

SORU-CEVAP

Ne tür garantiler verebilirsiniz kadın haklarının korunacağına dair?

Biz kadınların çalışmasına, okumasına izin vereceğiz. Tabii ki kendi kurallarımız çerçevesinde. Kadınlar çok aktif olacak toplumda ama İslam çerçevesinde. Kadınların topluma dahil olması çok önemli. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceğiz.

Amerikalılar için çalışan Afganistanların durumu ne olacak?

Tüm vatandaşlarımızı, çevirmen de olsanız, asker de olsanız, sivil de olsanız, hepinizi affediyoruz. Kimseye intikam öfkesiyle davranılmayacak, kimse hain ilan edilmeyecek. Bu ülkeden gitmenizi istemiyoruz. Burada kalmanızı, bize hizmet etmenizi istiyoruz. Kimsenin kapıları çalınmayacak, kimse sorguya tabi tutulmayacak. Hiçbirinize zarar gelmeyecek, güvende olacaksınız.

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