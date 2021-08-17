Taliban üyeleri lunaparkta eğlendi! Görenler şaşkına döndü

Son dakika haberlere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'e kimsenin beklemediği bir hızda giren Taliban üyelerinin son görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı.

Taliban'ın Afgan başkentinde kapı kapı dolaşarak tercüman ve Batılı müttefikler aradığı, çetelerin diğer şehirlerin sokaklarını yağmalayarak 12 yaşındaki küçük kızları seks kölesi yapmak için 'avladıkları' iddialarının ortasında, Taliban üyeleri bir eğlence fuarında vakit geçirirken çalışırken görüntülendi

12 İLE 45 YAŞ ARASINDAKİ EVLENMEMİŞ KADINLARIN LİSTESİ

Taliban'ın tüm ülkeyi kasıp kavurup Kabil'i neredeyse rakipsiz bir şekilde ele geçirmesinin ardından, Afganistan genelindeki şehirleri kadınlar ve kızlar için taradığına dair tüyler ürpertici haberler ortaya çıktı.

Taliban komutanlarının ele geçirdikleri bölgelerdeki imamlara, galipler arasında paylaştırılmak üzere, askerlerinin evlenmeleri için 12 ile 45 yaşları arasındaki evlenmemiş kadınların listelerini getirmelerini, çünkü onları 'savaş ganimeti' olarak gördükleri bildirildi.

Savaş lordlarının gösterişli evlerini keşfederken filme alınan Taliban üyeleri, bu kez de Herat'ta bir eğlence fuarında görüldü.











