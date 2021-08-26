Taliban'a karşı barınak kahramanı
Afganistan'dayken İngiliz ordusuna hizmet veren eski denizci Paul Farthing'in kurduğu hayvan barınağındaki personel ve yaklaşık 200 hayvanın tahliye edebileceğini belirtti.
26 Ağustos 2021, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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İngiliz eski deniz subayı Paul Farthing (57), ülkeyi ele geçiren Taliban’a karşı insanlık trajedisi yaşanan Afganistan’da patili dostlar için çalışıyor. Kurduğu barınaktaki 140 köpek ve 60 kedinin Taliban’ın insafına kalmasını istemiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Farthing’e destek çıktı. Hayvanları Kabil Havalimanı’na getirebilirse personelle birlikte tahliye edilmelerinin sağlanacağı açıkladı.