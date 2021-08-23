Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, kuzeyde bir bölgede direnişle karşılaştı: Pençşir Vadisi.

Kuzeyde Pençşir Vadisi'ne yakın bir başka bölgede daha yerel milis güçler, Taliban'a karşı savaşarak üç kasabada kontrolü ele geçirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bölgedeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu; ancak bunun için "Taliban'ın aşırılıkçı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini; vazgeçmemesi halinde Afgan ordusunun eski üyelerinin ve milislerin de dahil olduğu kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi:

"Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Bir savaş çıkmasını istemiyoruz."

Ancak görüşmeler bir sonuca ulaşmayınca Taliban, Pazar günü yüzlerce savaşçısının Pençşir'e doğru yola çıktığını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, kuzeydeki güçlerin kontrol ettiği bölgeleri "barış içinde teslim etmeyi reddettiği için savaşmak üzere yola çıktıkları" ifade edildi.

Ahmed Mesud, merkezi olmayan ve kapsayıcı bir hükümete açık olduğunu; Taliban tarafından dayatılan her türlü rejimle savaşacağını duyurmuştu. Taliban'ın kontrolü büyük oranda ele geçirdiği son birkaç hafta içinde dağılan Afgan ordusunun bazı askerleri, silahlarıyla birlikte Pençşir'e giderek Mesud'un birliklerine katıldı.

SON KALE: PENÇŞİR VADİSİ

Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

Ahmed Mesud, Ahmed Şah Mesud'un oğlu.

Ancak uzmanlar, Pençşir'in topyekün bir Taliban saldırısına karşı duramayacağını düşünüyor.

İsveç'te yaşayan bağımsız araştırmacı Abdul Sayed AFP'ye yaptığı açıklamada "Taliban Penşçir'i her yandan kuşattı ve Mesud'un oğlunun birkaç aydan fazla direnebileceğini sanmıyorum. Şu anda gerçekten güçlü bir desteği yok" diye konuştu.

PUSUYA DÜŞÜRÜLEN 300 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yalnızca dokuz günde Kabil'i ele geçiren ve Afganistan'daki 34 vilayetin 33'ünde kontrolu sağlayan Taliban, bir bölgede direnişle karşılaştı: Pencşir Vadisi. Vadideki vilayetler Pencşir ile Bağlan'da muhalifler Taliban'la savaşıyor.

Bağlan vilayetine bağlı üç ilçenin kontrolü Pazar günü Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinde ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Bağlan'ın Andarab bölgesinde Taliban militanları pusuya düşürüldü. Yerel kaynaklar, çatışmada en az 300 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un başını çektiği silahlı gruplar, Taliban'a karşı isyan etmiş durumda. Ahmed Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu söyleyip "Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Bir savaş çıkmasını istemiyoruz" dedi.