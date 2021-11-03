Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’daki zor ekonomik durum nedeniyle ülke içinde dövizin dolaşımına yasak getirildiği belirtti.

Mücahid, “Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm vatandaşların tüm işlemlerde yalnızca Afganileri (Afganistan’ın para birimi) kullanmasını gerektiriyor. İslam Emirliği, tüm vatandaşlara, dükkan sahiplerine, iş insanlarına bundan böyle mali işlemlerde Afgani kullanmayı ve döviz kullanmaktan kaçınmayı emrediyor” diye açıkladı.

DÖVİZ YASAĞINI İHLAL EDEEN CEZA UYGULANACAK

Yasağı ihlal edenlere karşı ceza uygulanacağı kaydedildi. Daha önce Afganistan Merkez Bankası’nın, ülkede kıt olan doları korumak amacıyla, havalelerde yalnız yerel para biriminin kullanılması emrini vermişti.

Taliban Afganistan’da iktidarı ele geçirdikten sonra Batı bankları, ABD’nin emriyle Afganistan’ın yurtdışı varlıklarını dondurmuştu. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, Afganistan’daki projelerin finansmanını kesmişti. Afganistan Devlet Bankası’nın sahip olduğu 9 milyar dolarlık varlıkların 7 milyarlık kısmı ABD bankalarında bulunuyordu.

NAKİT İHTİYACINA CEVAP VEREMEDİLER

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Taliban'ın Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap verememişti.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken, birçok ürünün de fiyatı yükselmişti. Kabil'de bankaların bulunduğu Şehrinov Caddesi'nde banka önlerinde bekleyen Afganlar ülkedeki ekonomik krizle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yüzlerce Afgan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebilirken, bazıları yeni hükümetin kurulmasıyla sorunların azalacağını düşünülüyor.

Bankaların önünde Taliban'ın güvenlik önlemi aldığı, izdihamı önleme için insanları sıraya dizdiği görülüyor. İşçi Cevad Emini, son 2 gündür banka önüne geldiğini anlattı. İmkan bulması halinde Fransa'ya yerleşmek isteyen Emini, "Burada para bekliyoruz. İnsanlar paraları için geliyor. Maaşları ya da birikimlerini almak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Emini, yetkililerin paralarını çekmek isteyen insanlara kötü davrandığını ifade ederek, "Halkı dövüyorlar. Bunun yanında, arkadaşlarına dostlarına içeri girip paralarını almaları için iltimas geçiyorlar." dedi.

"KABİL HAVALİMANI AÇILIRSA MÜLKLERİMİ SATIP GİDECEĞİM"

Yurt dışına çıkmak için planları olduğunu aktaran Emini, "Kabil Havalimanı açılırsa mülklerimi satıp gideceğim. Eminim ki halkın çoğunluğu gidecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'da eğitim bilimleri öğrencisi Emin Cuyar da yaklaşık iki haftadır bankaların farklı şubelerinde sıra beklediğini belirterek, "Geçimimiz için para çekmeyi bekliyoruz. Maalesef bazı şubeler kapalıydı, açık bazı bankalar çok kalabalıktı." diye konuşmuştu.

Cuyar, Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu ve eğitimini tamamlayıp bir gün halkına hizmet etmek istediğini söyledi. Cuyar, Afganistan'dan ayrılmak istemediğini sözlerine eklemişti.

Esnaf Mervan Muhammedi ise Taliban'ın yönetime gelmesiyle güvenliğin sağlandığını ancak yeni kurulacak hükümetin artık ekonomiye yönelmesi gerektiğini söylemişti.



