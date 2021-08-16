Özbekistan’da, Taliban’dan kaçan 20’den fazla Afgan askerinin içinde bulunduğu 2 askeri helikopterin Afganistan sınırı yakınlarında, Surhanderya bölgesindeki pamuk tarlasına indiğine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

Videoda, bir Özbek yetkilinin "Niye buraya iniş yaptınız ki?" diye sorması üzerine, Afgan askeri Özbekçe, "Afganistan’da savaş oldu. Taliban Kabil’i aldı. Bizler de alandan kaçtık. Başka çare yoktu. Buraya iniş yapmaya mecbur kaldık." şeklinde yanıt veriyor. Görüntünün sonunda, söz konusu helikopterleri havaalanına götürmek üzere Özbek yetkililerin de helikopterlere bindikleri görülüyor.

Özbekistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos’ta 585 Afgan askerini taşıyan Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Hanabad Havaalanı’na iniş yapmak isteyen Embraer tipi Afgan uçağını Tirmiz Havaalanı’na yönlendirmek amacıyla havalanan Mig-29 Özbek askeri uçağının da Afgan uçağıyla çarpışarak Surhanderya bölgesine düştüğü, pilotların ise paraşütle atladığı bildirilmişti.

YÜZEREK GEÇTİLER

Taliban’dan kaçan 158 Afgan vatandaşı, Afganistan ile sınırı belirleyen Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan’a geçti. Özbekistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında askerlerin de olduğu 158 Afgan vatandaşının dün Emuderya Irmağı üzerinden yasa dışı yollarla Özbekistan’ın Tirmiz ilçesine "sızdığı" belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı. Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan’a, 14 Ağustos’ta Taliban’ın saldırılarından kaçan 3’ü yaralı 84 Afgan askeri sığınmıştı.

AA