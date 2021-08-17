Taliban’dan şaşırtan hamle! Görüntüler bu sabah yayınlandı

Taliban'ın medya ekibinden Mevlevi Abdulhak Hamid, yerel televizyon kanalı ToloNews'e çıkıp bir kadın spikere röportaj verdi. Behesti Arkand'ın yaptığı söyleşi büyük ses getirdi.

Halk korku sebebiyle ülkeyi terk ederken Taliban, bir lunaparkta silahlarla çarpışan arabalara binerken görüntülenmişti. Ardından Afganistan’ın medya kuruluşu Tolo News, kadın sunuculara ekranda yer verdi.

Taliban, geçtiğimiz pazar günü başkent Kabil’i ele geçirdi. Uçaklara tutunarak kaçmayı göze alan birçok Afganistanlı havadan yere düşerken ortaya çıkan görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürmüştü.

Basına yansıyan haberlerde lunaparkta silahlarla çarpışan arabalara binen Taliban’ın, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin odasında spor yaptığı da görüldü.

Taliban’ın Pazar günü başkent Kabil’i ele geçirmesinden bu yana, tüm büyük Afgan haber kanallarında kadın sunucuların olmadıkları görülüyordu. Afgan ulusal televizyonunda da Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu.

Tolo News’un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, Twitter’da bir kadın sunucunun bir Taliban yetkilisiyle stüdyoda canlı yaptığı röportajı yayımladı. Ayrıca başörtülü bir kadını sabah haber toplantısında gösteren bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.







