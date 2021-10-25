Taliban ekonomik krizi buğdayla aşmaya hazırlanıyor. Maaş yerine işçilere buğday verilecek. İş karşılığı buğday projesiyle yoksulluğun önüne geçilmesi planlanıyor.

Ülke yönetimini ele geçiren Taliban, Afganistan'daki ekonomik krizden çıkış için çözüm arıyor. Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Riyazettin şerifi, 40 bin kişiye buğday karşılığında iş vermeyi planladıklarını açıkladı. Buna göre işçilere günlük 10 kilogram buğday verilecek. Mühendislerse günlük 16,5 kilogram buğday karşılığında çalışacak.

Söz konusu proje ilk önce başkent kabil ve çevresinde uygulanacak. Başarılı olması halinde 34 ilde uygulamaya konulacak. İşçiler, Kabil çevresindeki dağlarda su taşkınlarına karşı küçük barajların açılması projesinde çalışacak.

AMAÇ YOKSULLUĞU ÖNLEMEK

Taliban hükümeti, depolarında bulunan 55 bin ton buğdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti . Asıl amaç, yoksul halkın yiyecek ihtiyacını karşılamak olacak.



