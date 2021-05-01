Talih kuşları evlere dolsun şansınız online ile bol olsun

Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. COVID-19 salgını ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde fiziki olarak bilet alma ya da şans oyunu kuponunu yatırma imkanı bulamayacak olanlar için dijital satış kanalı en hijyenik çözüm yolu olarak öne çıkıyor.

Oyunseverler dijital kanalda Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarınızı oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Mesela oluşturacağınız kuponda uğurlu sayınızı bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Çılgın Sayısal Loto’da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız para direkt online hesabınıza geçecek.

İSTEDİĞİNİZ NUMARALARLA KENDİ BİLETİNİZİ OLUŞTURUN

Milli Piyango biletlerini geleneksel olarak sabit ya da gezici bayilerden “klasik basılmış bilet” olarak almayı hemen herkes biliyor. Bunun yanı sıra Milli Piyango biletlerinizi şu yollarla da alabilirsiniz:

〉Milli Piyango bayilerindeki oyun terminalinden rastgele dijital bilet alabilirsiniz. Sistem size dijital çıktı olarak tıpkı sayısal oyunlardaki gibi bir kupon verecek. Üzerindeki QR kod ile bunun klasik biletten bir farkı yoktur.

〉Yine bayi terminalinden, istediğiniz özelliklere uygun bilet numaraları talep edebilirsiniz (“Son rakamı 7 olsun”, “1’le başlasın 1’le bitsin” ya da “son iki rakamı 33 olsun” gibi talepleriniz mevcut bilet numaraları arasından oluşturulacaktır.)

〉Milli Piyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango’nun mobil uygulamasından oyun hesabı açarak kendi biletinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Burada 6 basamaklı biletinizin istediğiniz basamağındaki sayıları seçerek kendi şansınızı kendiniz tayin edebilirsiniz. Bu yöntemle de tam yarım ya da çeyrek bilet tercihinizi belirteceksiniz.

KAZANDIĞINIZ İKRAMİYEYİ HEMEN BANKA HESABINIZA TRANSFER EDEBİLİRSİNİZ

'Üye ol' sayfasında yer alan kısa formu doldurarak hesap açın.

1-)Anlaşmalı bankalardan TC Kimlik Numaranız (TCKN) ile yatırmak istediğiniz tutarı hızlıca havale ederek Milli Piyango oyun hesabınızdan dilediğiniz oyunları oynayabilirsiniz.

2-)Kazandığınız ikramiyeleri (en az 10 TL) istediğiniz an istediğiniz bankadaki size ait bir IBAN hesap numaranıza transfer edebilirsiniz. Yüksek tutarlı ikramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.

3-) Web sitesi ve Mobil Uygulamada yer alan ‘Hesabım’ sekmesinden oynadığınız oyunları takip edebilirsiniz. Ayrıca ‘İşlem Geçmişim’ sayfasından da aktif ve geçmiş biletleriniz ile oynadığınız oyunları görebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: destek@millipiyangoonline.com ya da Canlı Destek uygulaması