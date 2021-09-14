Türkiye Talihsiz adamın dramı! Kızını, oğlunu ve eşini 3 ayrı nedenle art arda kaybetti

Talihsiz adamın dramı! Kızını, oğlunu ve eşini 3 ayrı nedenle art arda kaybetti

Türkiye

Talihsiz adamın dramı! Kızını, oğlunu ve eşini 3 ayrı nedenle art arda kaybetti

Muğla Yatağan'da 10 yaşındaki Merve Arık okul önlüğü almaya giderken kamyonetin çarpması sonucu can verdi. Kazanın ardından baba Yusuf Arık'ın yürek yakan dramı ortaya çıktı.

14 Eylül 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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10 yaşındaki kızı kamyonet çarpması sonucu ölen Yusuf Arık’ın, 8 yıl önce oğlunu kazada kaybettiği ortaya çıktı. Arık’ın ilk eşinin de su kuyusunda boğularak öldüğü ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ ACI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde okul önlüğü almaya giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Merve Arık önceki gün hayatını kaybetti. Merve'nin babası üçüncü kez acı yaşadı. Sabah'ı haberine göre, baba Yusuf Arık'ın yıllar önce ilk eşinin boğularak öldüğü, 8 yıl önce de 26 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban verdiği ortaya çıktı.

BEYİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN KALBİ DURDU

Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar mahallesinde yaşayan Fatma Arık, 8 Eylül'de kızı Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine gitti. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Merve, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kızın önceki gün kalbi de durdu. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu. Baba Arık'ın (60) 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Merve Arık dün Cazkırlar mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Yusuf Arık güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, "Dünyalar tatlısı kızımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.


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