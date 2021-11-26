Türkiye Talihsiz anne, oğlunun cansız bedenini buldu

Talihsiz anne, oğlunun cansız bedenini buldu

Türkiye

Talihsiz anne, oğlunun cansız bedenini buldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen adam annesiyle birlikte yaşadığı evin merdiven boşluğunda kendisini iple asarak intihar etti. İntihar eden adamın cansız bedenini ise annesi buldu.

26 Kasım 2021, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alaşehir’in Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan A.I (41) bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin merdiven boşluğuna kendini iple asarak intihar etti. Evde annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen A.I’nın cansız bedenini ise annesi H.I buldu. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirirken, jandarmanın olayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

A.I’nın 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Özel bir tablo
Rauf Tamer
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Giresun’da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı