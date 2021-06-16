Türkiye Talihsiz kadın halı silkelerken hayatını kaybetti!

Talihsiz kadın halı silkelerken hayatını kaybetti!

Türkiye

Talihsiz kadın halı silkelerken hayatını kaybetti!

Antalya Kepez'de halı silkelerken balkondan düşen Satı Üçgül hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kızı ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

16 Haziran 2021, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Antalya'da balkondan halı silkelediği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Satı Üçgül (53), yaşamını yitirdi. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan kızı Elif Üçgül, "Anne ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4276 Sokak'taki 5 katlı Yasemin Apartmanı'nın 1'inci katında meydana geldi. Satı Üçgül, balkonda halı silkelediği sırada bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Üçgül yaşamını yitirdi.

3 çocuk annesi Üçgül'ün ölüm haberini alıp gelen kızı Elif Üçgül, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Üçgül, "Annem ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü. Elif Üçgül, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Satı Üçgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bülent TATOĞULLARI/ DHA

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