Türkiye Talihsiz kaza! Arkadaşını öldürdü

Talihsiz kaza! Arkadaşını öldürdü

Türkiye

Talihsiz kaza! Arkadaşını öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla göğsünden vurulan Özkan Çakal (24) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 08.30’da Tosmur Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Özkan Çakal, A.Y. ve İ.B. otomobille seyir halindeyken trafik sinyalizasyonunda kırmızı ışık yanınca aracı durdurdu. İddiaya göre, otomobildeki 2 av tüfeğinden birini alan A.Y. tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla arka koltukta oturan Özkan Çakal göğsünden vuruldu.

Yaralanan Çakal, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Özkan Çakal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.Y. ve İ.B.’yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfekler ise otlukta bulundu. A.Y. ve İ.B.’nin ifadelerinin alınması işleminin devam ettiği öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acı haber! Hayata tutunamadı