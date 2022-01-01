Türkiye Talihsiz kaza, çobanı canından etti

Talihsiz kaza, çobanı canından etti

Türkiye

Talihsiz kaza, çobanı canından etti

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Başköy köyünde bir çoban, hayvan otlattığı sırada üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy mezra alanında hayvanları otlatan Ö.Ö. tedbir amaçlı yanında bulundurduğu tüfeğin üzerine düştü. Ağırlıktan kırılan tüfek ateş alarak Ö.Ö’ye saçma isabet etti. Ö.Ö.’den haber alamayan kardeşi A.Ö. hayvan otlatılan köy mezrasına gitti. Yerde Ö.Ö’nün cansız bedeniye karşılaşan kardeş A.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Ö.Ö.’nün cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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