Talisca-Aboubakar ikilisinden 8 maçta 9 gol

Beşiktaş'ın iki eski oyuncusu Talisca ile Aboubakar, Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Al Nassr'da Takım arkadaşı olan ikili şimdiye dek 8 maça çıktı.

Aboubakar 8 maçta 4 gol kaydederken, Talisca ise 5 gol 3 asiste yıldızlaştı.

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta pay sahibiydi. Son 10 hafta sakatlığı nedeniyle (kimilerine göre sözleşmedeki anlaşmazlık sebebiyle) oynamamasına rağmen önemli golle atan Kamerunlu, sezon sonu Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.