Futbol Talisca-Aboubakar ikilisinden 8 maçta 9 gol

Talisca-Aboubakar ikilisinden 8 maçta 9 gol

Futbol

Talisca-Aboubakar ikilisinden 8 maçta 9 gol

Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, şimdilerde Al Nassr'da beraber forma giyiyor. İki yıldız sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

19 Ekim 2021, Salı 13:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın iki eski oyuncusu Talisca ile Aboubakar, Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Al Nassr'da Takım arkadaşı olan ikili şimdiye dek 8 maça çıktı.

Aboubakar 8 maçta 4 gol kaydederken, Talisca ise 5 gol 3 asiste yıldızlaştı.

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta pay sahibiydi. Son 10 hafta sakatlığı nedeniyle (kimilerine göre sözleşmedeki anlaşmazlık sebebiyle) oynamamasına rağmen önemli golle atan Kamerunlu, sezon sonu Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

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