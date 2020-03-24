Talisca Beşiktaş formasıyla Benfica'ya attığı golü dövme yaptırdı
Talisca ile Beşiktaş arasındaki flört devam ediyor. Daha önce iki kez Beşiktaş'a dönme sinyali gönderen Talisca, şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla Benfica'ya attığı golü vücuduna dövme olarak yaptırdı.
24 Mart 2020, Salı 11:54 Son Güncelleme:
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Çin'in Guangzhou Evergrande takımında oynayan Anderson Talisca, Beşiktaş günlerini unutamıyor. Beşiktaş formasıyla geçirdiği iki senede büyük işler başarmıştı.
İki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkma başarısında büyük rolü olan Talisca, Beşiktaş formasıyla en önemli ve jeneriklik gollerinden birini Benfica'ya atmıştı.
Attığı frikik golünü vücuduna dövme olarak yaptıran Talisca, yeni dövmesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Talisca, Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak gelmiş ve eski takımına son saniyede attığı muhteşem golle Kartal'a 1 puanı getirmişti.
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