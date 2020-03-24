Çin'in Guangzhou Evergrande takımında oynayan Anderson Talisca, Beşiktaş günlerini unutamıyor. Beşiktaş formasıyla geçirdiği iki senede büyük işler başarmıştı.

İki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkma başarısında büyük rolü olan Talisca, Beşiktaş formasıyla en önemli ve jeneriklik gollerinden birini Benfica'ya atmıştı.

Attığı frikik golünü vücuduna dövme olarak yaptıran Talisca, yeni dövmesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Talisca, Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak gelmiş ve eski takımına son saniyede attığı muhteşem golle Kartal'a 1 puanı getirmişti.

Marcelo dövmeleriyle ilgili konuşuyor