Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, 12 haftanın sonunda zirveyle olan farkın 10’a çıkması sonrasında planlamasını güncellemişti. Hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu sebebiyle ileri bölgeyi güçlendirme planı yapan Kara Kartal, 2016-18 yılları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca’yı tekrar gözüne kestirdi. Beşiktaş ’ta yaşadığı şampiyonluğun ardından Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Sambacı, sezon başında ise 8 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr’ın yolunu tuttu. Yeni kulübünün en önemli yıldızı konumunda bulunan ve 9 maçta 5 gollük performans ortaya koyan başarılı oyuncu, Arap kulübünün ekonomik kriz yaşaması sonrasında Ocak’ta ayrılık kararı aldı ve Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

HAYALİ PREMİER LİG AMA...

Al Nassr’dan yıllık 8 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Siyah-Beyazlılar’ın yarım dönem kiralama teklifi hazırlığında olduğu belirtildi. Sezonun ilk bölümü için kulübünden 4 milyon Euro alan deneyimli oyuncu için kalan 4 milyon Euro’luk maaşının yarısının karşılanması ve bedelsiz kiralama önerisinde bulunulacağı kaydedildi. Kulübünden ayrılmaya karar veren Talisca’nın da Brezilya vatandaşı olması ancak Milli takımda forma giymemesi ve Avrupa pasaportunun da bulunmamasından dolayı çok fazla seçeneği yok. Hayali olan Premier Lig’e, milli takımda oynama şartı sebebiyle gidemeyen Talisca için diğer liglerden de büyük bütçeli teklifin olmadığı kaydedildi.

ABOUBAKAR BEKLEMEDE

Kamerunlu golcüyle geçen sezon şampiyonlukla sona eren maceranın ardından yolları ayıran Siyah-Beyazlılar, Al Nasrr’ın ekonomik krizde olması sebebiyle eski oyuncusunun da Ocak’ta ayrılık planı bulunması durumunu dikkatle takip ediyor. Sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’nin sergilediği performansın beklentilerin altında kalması sonrasında Belçikalı futbolcunun formunu devre arasına kadar izleyecek olan Beşiktaş, duruma göre Aboubakar için çalışma başlatabilir.