Talisca Suudi Arabistan'a transfer oldu
Beşiktaş'a dönmek istediğini sık sık söyleyen Anderson Talisca Çin'den sonra Suudi Arabistan'a transfer oldu. Talisca, Avrupa kariyeri yapmaya oldukça uzak tercihler yapmaya devam ediyor.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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2016-18 arası Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Suudi ekibi oyuncuyu resmen açıkladı ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nassr'a imza atan Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı haberleri ülke basınına yansıdı.
https://twitter.com/AlNassrFC/status/1394286763296894977