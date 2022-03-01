Tam 116 kişi! Dere yatağına gizlenirken bulundular
Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen Van'ın İpekyolu ilçesinde dere yatağına gizlenmiş yakalandı. 2 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı.
01 Mart 2022, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Van'ın İpekyolu ilçesinde dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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