Tam 263 gün sonra... Dünyanın en uzun tam kapanması sona erdi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 263 gündür tam kapanma kararının devam ettiği Avustralya'nın Melbourne şehri bugünden itibaren açıldı. Victoria eyaletinde bağlı şehirde devam eden 'dünyanın en uzun tam kapanması' aşılanma oranının yüzde 70'i geçmesi ile birlikte sona erdi. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, kapanmanın sona ermesinin ardından şehirde uygulanacak yeni önlem ve kısıtlamaları açıkladı.

263 GÜN SONRA TAM KAPANMA SONA ERDİ

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, sona eren tam kapanma ve yeni yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Virüsün yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana farklı tarihlerde 6 kez tam kapanmaya girerek toplam 263 gün kapalı kalan Melbourne'daki yasakların Kovid-19 aşılama oranlarının yüzde 70'e ulaşmasıyla hafifletildiğini açıklayan Başbakan Andrews, "Bugün, aşının her iki dozunu da yaptıran yüzde 70'den fazla kişiye teşekkür etme günüdür. Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

NEGATİF TEST GÖSTEREN TURİSTE KARANTİNA YOK

Aşılama oranlarının istedikleri seviyelere çıkmasıyla eyaletin uluslararası sınırlarını 1 Kasım'dan itibaren yeniden açacaklarını belirten Andrews, eyalete gelecek çift aşılı turistlerin uçağa binmeden önce Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri durumunda 14 günlük otel karantinasına alınmayacaklarını söyledi.

Eyalette hafifletilen yasaklar kapsamında bazı iş yerleri sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yeniden açılırken, geceleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranların evlerde 10, açık alanlarda 15 kişiyle bir araya gelmesine izin verildi.

"ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Aylarca süren kapanmanın sona ermesiyle rahat bir şekilde dışarı çıkarak gözleme yemeye geldiklerini dile getiren Avustralyalı Monika Smith, "Gerçekten çok heyecanlıyız, bugün evimizden rahatça çıktık ve sadece özgürlüğün tadını çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.

Kent merkezinde yürüyüşe çıkan ve yasakların tam kalkmasa da hafifletilmesinden mutlu olduğunu anlatan Türk vatandaşlarından Savaş Sağlam, "Tabii Melbourne uzun süredir kapalıydı. Hiç olmazsa şimdi insanlar akşam 9'dan sonra evinden çıkabiliyor. İnşallah yakında daha çok açılacak." ifadelerine yer verdi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS

Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1611’e çıktı

Tam kapanmanın sona erdiği Victoria eyaletinde 16, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1611'e yükseldi.

Diğer eyaletlerde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken, Victoria'da 2 bin 189 ve NSW'de 345, Başkent Bölgesi'nde 13 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya'da Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana virüs tespit edilen kişi sayısı 156 bin 490'a çıktı.