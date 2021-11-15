Türkiye Tam 40 milyon yıllık! Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu

Tam 40 milyon yıllık! Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu

Türkiye

Tam 40 milyon yıllık! Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu

Adıyaman'da, 40 milyon yıllık olduğu belirlenen hücreli deniz canlısı olan 4 fosil bulundu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 20:36 Son Güncelleme:
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Bölükyayla köyünde oturan Gülcan Öztürk (21), kırsal alanda dolaşırken yerde 4 farklı taş çeşidine rastladı.

Öztürk, internetten araştırarak taşların fosil olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğü'ne başvurdu. Fosilleri Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Öztürk, "Farklı şekli nedeniyle taşlar dikkatimi çekti. Araştırınca fosil olduğunu fark ettim ve müzeye getirdim" dedi.

Yapılan ön incelemede fosillerin tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Ekiplerimizin, ilk incelemesinde fosillerin 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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