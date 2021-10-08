Türkiye Tam 405 kilo yakalandı! Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar

Tam 405 kilo yakalandı! Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar

Türkiye

Tam 405 kilo yakalandı! Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında" ifadelerini kullandı

08 Ekim 2021, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum.


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