Tam 405 kilo yakalandı! Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında" ifadelerini kullandı
08 Ekim 2021, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1446379415177474077
BUNLARI DA OKUYUN