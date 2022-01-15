Türkiye Tam 93 kamera incelendi! Hırsızlara suçüstü, tutuklandılar!

Tam 93 kamera incelendi! Hırsızlara suçüstü, tutuklandılar!

Türkiye

Tam 93 kamera incelendi! Hırsızlara suçüstü, tutuklandılar!

Ankara'da, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 08:50 Son Güncelleme:
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Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkyerleşim ve Kardelen mahallelerinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



93 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Ekipler, bölgelerde 93 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin eşkalini belirledi. Tanınmamak için kar maskesi takan ve koyu renk kapüşonlu giyinen şüpheliler, önceki gün, gece saatlerinde hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler E.K. ve Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


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