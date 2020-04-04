'Tam anlamıyla corona mesaisine başladı'

Ahmet Hakan bugün Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, corona virüs salgını ve ekonomi yönetiminin aldığı önlemleri değerlendirdi. Ahmet Hakan'ın yazısının, 'Berat Albayrak'ın hakkını teslim etmemiz gerekir' başlıklı bölümü şöyle:

Küresel ekonomi ve finans piyasaları, virüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen belirsizliğe doğru ilerlerken...

Türkiye’de piyasalarda büyük bir panik ya da büyük bir kriz yaşanmıyorsa bunda ekonomi yönetiminin payı var.





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Dikkatle izliyorum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu virüs işini, ta en baştan çok ama çok ciddiye aldı. Virüsün tüm dünyayı evlere kapatacağı henüz belirginleşmemişken aksiyon planını adım adım devreye soktu.





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Türkiye’de ilk korona vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte Berat Albayrak, tam anlamıyla korona mesaisine başladı. Evindeki vatandaştan çalışanlara, iş dünyasından kamu kuruluşlarına, bankalardan çiftçilere, esnaftan turizmcilere... Her kesim için birbiri ardına tedbirler aldı ve açıkladı.





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Piyasalara bakıyorum:

Sakin. Panik havası yok. Sükûnetli bir bekleyiş var.

Bunda ekonomi yönetiminin itimat telkin eden tutumunun etkisi büyük...





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Hatırlayalım:

2000’lerin başlarında en küçük bir siyasi krizde uçan faizler, bugün kanat bile çırpmıyor. Bırakın faiz arttırmayı, Merkez Bankası daha geçen gün faiz indirdi.





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Bu dönemde en büyük sorun çalışanların işlerini kaybetmesi...

Berat Albayrak, bu konuda çok önemli bir adım attı.

Ve ilk günden itibaren hep şu mesajı verdi:





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“Firmalarımız çalışanlarını işten çıkarmasın ya da ücretsiz izne çıkarmasın. Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım.”

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Berat Albayrak’ın süreç yönetimine baktığımda ise gördüklerim şunlar:

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İletişim kanalını sürekli açık tutmaya özen gösteriyor. Twitter’ı çok iyi kullanıyor. Sıkıntılı durumlara anında müdahale ediyor. Mesajlarını sosyal medya üzerinden veriyor. Süreçten etkilenen kesimleri, yavaşlayan sektörleri, nakit akışında oluşabilecek sorunları günü gününe takip ediyor. Bu arada küresel ekonomilerde yaşananları da sıkı takip altında tutuyor.

Virüsün ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan süreçten en az olumsuz etkilenerek çıkmak. Albayrak yönetimi bu anlamda iyi başladı, iyi götürüyor ve umarım iyi neticelendirir.