Tam bir skandal... Fenerbahçeliler tepkili!

Sarı-Lacivertliler’in Türkiye Futbol Federasyonu’na sezonun ikinci bölümü için bildireceği kadro listesi merakla bekleniyordu. Kurallar gereği en fazla 28 oyuncuya yer verilebiliyor. 4’ü altyapıdan olmak üzere en az 14 yerlinin listede bulunması da zorunlu. 14 yabancısı olan Fenerbahçe’nin altyapı dışında 11 yerlisi var. Bu nedenle as takımdaki oyunculardan biri dışarıda kalmak zorundaydı.

İlk aday, Göztepe maçının kadrosuna alınmayan, Tolgay takasında Beşiktaş’a gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı olarak görülüyordu.

AVRUPA'DA OYNAYACAK

Ancak yeni transferler Tolgay Arslan ve Miha Zajc’in antrenmanlardaki performansının ardından Ersun Yanal bambaşka bir karar aldı. Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında ilk 11’de görevlendirdiği Yassine Benzia’yı dışarıda bıraktı.

İdman için tesislere geldiğinde listede yer almadığını öğrenen Cezayirli oyuncu şok oldu.

Benzia, “Son 2 maçta 11’de oynadım. İyi de bir performans gösterdim. Nasıl böyle bir karar alındı, anlam veremiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Benzia, UEFA listesinde yer aldığı için Avrupa Ligi’nde forma giymeye devam edebilecek.

COMOLLİ: BENZİA İMKANSIZDI

Fransız sportif direktör, sezon başında transfer ettiği Yassine Benzia’ya övgüler yağdırmıştı.

Comolli, “Benzia, uzun dönemdir takipte olduğumuz bir oyuncu değildi. Finansal olarak ulaşabileceğimiz noktanın dışındaydı. Lille’den telefon geldi, hangi oyuncularına ilgi duyacağımızı sordular. Net bir şekilde Benzia dedim ama maddi durumunu karşılayamayacağımızı da ekledim. Onlar da kiralık anlaşabileceğimizi söylediler. Ben Fransızım ve onu 16 yaşından beri tanıyorum. Bizim için son gün önümüze çıkan inanılmaz bir fırsattı. Teoride imkansızken bir anda gerçeğe döküldü” ifadelerini kullanmıştı.

İLK İSABETLİ ŞUTUNU ÇEKMİŞTİ

Yassine Benzia, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi başlamıştı. Konya deplasmanında Eljif Elmas’a yaptığı jeneriklik asistle taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Ancak bunun devamı gelmedi.

Oynadığı pozisyon itibariyle takımın ataklarını yönlendirip, skor anlamında katkı sağlaması beklenen Benzia, bunu karşılamanın yanına bile yaklaşamadı.

Öyle ki 24 yaşındaki futbolcu ligdeki ilk isabetli şutunu, geride kalan haftada oynanan ve 2-0 kazanılan Göztepe maçında çekebilmişti!

4 MİLYON EURO

Cezayirli oyuncu, Fransız ekibi Lille’den 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe maddi detayları açıklamasa da Fransız basını, bu transferin Sarı-Lacivertliler’e maliyetinin 4 milyon Euro olduğunu yazdı.

Kanarya ayrıca 7.4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahipti. Benzia, oynamayacak olmasına rağmen, sezon başından beri dışarıda olan Carlos Kameni (2.4 milyon Euro) gibi maaşını almaya devam edecek.

Kameni’den farklı olarak, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Avrupa Ligi’nde boy gösterebilecek.