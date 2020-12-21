Tam Faktoring, yoluna Tam Finans adıyla devam edecek

Sekiz yıl önce kurulan Tam Finans’ın 25 farklı kentteki 38 şubesi, 10 mobil ekibi, 400’ün üzerinde sahada olmak üzere 600+ kişilik ekibi, 3,1 milyar TL cirosu ve 1,2 milyar TL aktif büyüklüğüyle sektörün en büyük şirketi olduğunu vurgulayan CEO Hakan Karamanlı, konuyla ilgili şunları dedi: “Bizim odak noktamızda, sanayinin gerçekten en alt düzeyinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, esnaf ve küçük işletmeler yer alıyor. Müşterilerimizin yüzde 60’ı banka müşterisi değil. Bu işletmelere, faturalı alacakları karşılığında, herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriterine bakmaksızın faktoring hizmeti veriyoruz. Müşterilerimiz kesinlikle önyargı ile bakmıyoruz, sektör başta olmak üzere hiçbir genelleme yapmıyoruz. Arkadaşlarımız kapı kapı dolaşıp, bu işletmelerin ayağına kadar giderek, nakit ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Sektörümüzde bizim gibi bir başka kuruluş daha yok! 8 yıl gibi kısa sayılacak bir geçmişte, 110 bin firmayla iş yaparak müşteri sayısında açık farkla lider konumuna geldik."

Tam Finans’ın pandemi döneminde de hız kesmeyerek büyümesini sürdürdüğünü belirten Karamanlı, “Şirket olarak istikrarlı bir büyüme çizgimiz var. Bu çizgi, pandemi döneminde de bozulmadı. 2019 yılında 4, bu yıl içindeyse 2 yeni şube açtık. 2020 yılını yüzde 25 büyümeyle kapatacağız.” dedi.





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