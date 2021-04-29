'Tam kapanma' göçü sürüyor! İstanbul çıkışlarında trafik yoğunluğu
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Dün sabah saatlerinde başlayan yoğun trafik akşam saatlerine kadar sürmüştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.
29 Nisan 2021, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.
Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.
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