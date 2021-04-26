Tam kapanma ne zaman başlıyor? Tam kapanma tarihleri...
Son dakika tam kapanma haberi... Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak kararlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan 'tam kapanma' kararını açıkladı. İşte tam kapanmanın uygulanacağı tarihler...
26 Nisan 2021, Pazartesi 20:02 Son Güncelleme:
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Tam kapanmayla ilgili son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Karara göre tüm Türkiye'de 'tam kapanma' uygulanacak.
Tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
SEYAHAT KISITLAMASI GELDİ
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.