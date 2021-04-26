Tam kapanma ne zaman başlıyor? Tam kapanma tarihleri...

Tam kapanmayla ilgili son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Karara göre tüm Türkiye'de 'tam kapanma' uygulanacak.





x





TAM KAPANMA TARİHLERİ

Tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT KISITLAMASI GELDİ

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.







